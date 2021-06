2 giugno: Mattarella, Paese non è fermo ma non trascurare futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel messaggio in occasione della Festa della Repubblica, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare che “il Paese non è fermo. Affiora talvolta la tentazione di rinchiudersi nel presente, trascurando il futuro. Ma non può essere così”. Quando diciamo che nulla sarà come prima “sappiamo che il cambiamento è già in atto. Ed è veloce. Sono cambiati gli stili di vita; le sensibilità delle persone. Alle domande relative alla sicurezza del proprio futuro, al lavoro, alla casa, si affiancano le preoccupazioni per la salute, per la vivibilità e la sostenibilità ambientale. E, inevitabilmente, cambiano le priorità nelle agende della politica e dell’economia globale. La Repubblica possiede valori e risorse per affrontare queste sfide a viso aperto”, ha aggiunto.(Rin)