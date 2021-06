Libia: Guerini, missione Irini deve concentrarsi anche su addestramento Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al mandato dell’operazione Irini dovrà essere assegnata maggiore enfasi all’addestramento della Guardia costiera libica. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a “Porta a porta”. “Sull’impegno con la Guardia costiera libica penso che nel mandato che sarà ridefinito per la missione europea più importante in Libia, l’operazione Irini, che è una missione navale, dovrà avere maggiore enfasi all’attività di addestramento della Guardia costiera libica”, ha detto Guerini. “Ci deve essere un impegno europeo in questo senso. E poi ci deve essere uno sguardo italiano di agire sulle grandi dinamiche relative all’immigrazione”, ha aggiunto il ministro. (Res)