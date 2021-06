2 giugno: Mattarella, doveri verso giovani ineludibili, priorità garantire eguali diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I doveri verso i giovani, a cui passeremo il testimone della vita, sono ineludibili. La priorità è garantire ai giovani eguali diritti di cittadinanza, anche digitale, senza i quali la disparità delle opportunità diverrebbe causa di nuove, gravi, inaccettabili povertà. Le famiglie hanno avvertito, in questi mesi, l’urgenza di questa condizione”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica. “Ai giovani vorrei chiedere: impegnatevi nelle sfide nuove, a cominciare da quella della transizione verso un pianeta fondato sul rispetto dell’ambiente e delle persone come unica possibilità di futuro” ha aggiunto il Presidente invitando ad adoperarsi “per trasmettere valori e cultura attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Per promuovere un uso dei social che avvicini le persone e le faccia crescere dal punto di vista umano e sociale, combattendo con determinazione la subcultura dell’odio, del disprezzo dell’altro”. (Rin)