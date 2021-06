Trasporto aereo: Lufthansa, ottenuti da Russia permessi di atterraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha autorizzato il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, ad atterrare presso gli aeroporti di Mosca e San Pietroburgo “per tutto il mese di giugno”. È quanto comunicato dalla stessa azienda, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In precedenza, la Germania aveva bloccato i voli operati dalle compagnie aeree russe in arrivo nel proprio territorio. La mossa aveva fatto seguito alla decisione con cui, nel marzo del 2020, la Russia ha sospeso in via unilaterale gli accordi con la Germania sul traffico aereo, nel quadro del contrasto alla pandemia di Covid-19. Come riferito dal settimanale “Die Zeit”, da allora i voli sono approvati a cadenza mensile su base di reciprocità. Tuttavia, per giugno, Mosca non aveva fornito in tempo l'autorizzazione per i voli diretti in Russia operati da Lufthansa. Pertanto, è stato necessario cancellare le partenze programmate per oggi. Per tale motivo, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (Lba) non aveva rilasciato ulteriori permessi per i voli delle compagnie aeree russe con destinazione in Germania. La Lba aveva reso noto che, non appena Mosca concederà le autorizzazioni per Lufthansa, verranno approvati i voli russi verso il territorio tedesco. (Geb)