2 giugno: ambasciata in Qatar celebra la Festa in diretta streaming (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro è promettente per il Paese del Golfo che ospiterà l'anno prossimo i Mondiali di calcio. Anche in questo settore, come in molti altri, l'amicizia con l'Italia è stata fondamentale: basti pensare che lo stadio che ospiterà la partita inaugurale è stato costruito da imprese italiane. "Ma la collaborazione coinvolge ogni settore – ha detto l'ambasciatore – dalla tecnologia alle costruzioni, dalla ricerca alla cultura, dal cibo alla moda. E anche sui Mondiali stiamo lavorando con le autorità per mettere a disposizione la nostra esperienza". Nel corso della diretta sono stati proiettati la registrazione dell'Inno Nazionale eseguito dall'Orchestra Cherubini, diretta dal Maestro Muti, il video "Ripartiamo dal futuro" per mettere in risalto le eccellenze italiane e veicolare al pubblico un messaggio positivo di ripartenza del Paese, e, in conclusione, un video che ha ripercorso l'anno proficuo trascorso, nonostante il Covid. (Res)