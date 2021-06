2 giugno: Mattarella, grazie a contributo nostri militari impegnati per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica, ha voluto ricordare “il contributo prezioso che, da molti anni a questa parte, i nostri militari forniscono nelle missioni internazionali, impegnati per la sicurezza e la pace, a fianco delle popolazioni che incontravano sulle loro strade, dimostrando sempre amicizia e umanità. Che nel mondo si parli di un ‘modello italiano’ delle missioni è motivo di grande orgoglio per il nostro Paese. E voglio ricordare con commozione tutti i caduti: a loro va la riconoscenza della Repubblica”. (Rin)