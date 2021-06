Sahel: Guerini, nella regione si gioca partita importante contro il terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Sahel si gioca “una partita importante”, nella quale sono in gioco “interessi nazionali fondamentali legati al contrasto al terrorismo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a “Porta a porta”. “Penso che la frontiera meridionale dell’Unione europea sia il Sahel e non a caso lì siamo impegnati, con una missione bilaterale in Niger, con la missione dell’Unione europea Eutm Mali, con la task force Takuba che ha finalità di contrasto al terrorismo”, ha ricordato il ministro. Secondo Guerini, intervenire è importante “per rafforzare le istituzioni in un contesto molto complesso”: “Se si guarda al Niger, si vede che c’è il movimento jihadista Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Jnim) a ovest, Boko Haram a est, da nord arriva lo Stato islamico del Sahara, e poi ci sono le linee del traffico degli esseri umani”, ha sottolineato il ministro. (Res)