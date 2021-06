© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini presenta alla stampa il "Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione", approvato dalla Giunta, e illustra i prossimi passi del percorso di coinvolgimento dei cittadini attraverso i nuovi istituti, tra cui la petizione cittadina, che partiranno il prossimo 9 giugno. Intervengono due esperti dei percorsi partecipativi che hanno collaborato alla redazione del testo del Regolamento: Marianella Sclavi, Docente di Etnografia urbana del Politecnico di Milano; Sergio De La Pierrem Sociologo.diretta streaming sulla piattaforma Zoom (ore 11.00)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa alla inaugurazione del nuovo edificio che ospiterà la scuola Primaria Viscontini. Intervengono anche l'assessore all'Edilizia Scolastica Paolo Limonta e il presidente del Municipio 8, Simone Zambelli.via Matilde Viscontini 7, di fronte al Parco di Trenno (ore 12.30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende parte alla celebrazione solenne del Corpus Domini presieduta dall'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.Duomo di Milano (ore 19.30)VARIEPresentazione delle Giornate dell’Ambiente, interviene Marcello Milani, Amministratore Delegato di Amsa.Ristorante Mc Donald's di piazza Duomo (ore 10.00)Inaugurazione dell'evento di Junior Achievement Biz Factory 2021 Interviene in apertura il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolanidiretta streaming sul sito jabizfactory.org (dalle ore 9.30)Presidio di Milano Popolare davanti al consolato cinese in occasione dell'anniversario della strage di Piazza Tien An Men e dell'arresto di 26 attivisti di Hong Kong, rei di averlo commemorato nonostante i divieti di Pechino.Via Brembo, angolo via Benaco (ore 17.30)(Rem)