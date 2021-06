Roma: Fd'I, Cinevillage punto riferimento per quartiere, atto vandalico non rimanga impunito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'atto vandalico contro il CineVillage di parco Talenti non deve rimanere impunito. Ci auguriamo che le forze dell'ordine trovino quanto prima i responsabili di questo gesto gratuito e sconsiderato". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Municipio Roma III, Giordana Petrella. "Desidero esprimere la piena solidarietà agli organizzatori della manifestazione che è oramai diventata un punto di riferimento per il quartiere - aggiunge Petrella -. La nostra vicinanza va anche ai lavoratori della rassegna i quali, ne siamo certi, non si lasceranno intimidire, e continueranno a regalare ai cittadini altre serate all'insegna della magia dello spettacolo". (Com)