2 giugno: ambasciata in Qatar celebra la Festa in diretta streaming

- Presenze contingentate e una diretta streaming per consentire alle autorità locali e ai connazionali residenti di celebrare la 75esima Festa della Repubblica: così l'ambasciata d'Italia a Doha ha festeggiato in Qatar il 2 giugno. L'ambasciatore d'Italia Alessandro Prunas ha aperto l'evento alla presenza del ministro di Stato agli Affari Esteri Soltan bin Saad al Muraikhi, al direttore del protocollo del ministro degli Affari esteri, ambasciatore Ibrahim Fakhroo, al vicedirettore del dipartimento Affari europei Ali Al Khater e al decano del corpo diplomatico. Un'occasione per salutare la comunità italiana e per ricordare l'amicizia tra Italia e Qatar, costantemente rinsaldata da una collaborazione a tutto tondo. (segue) (Res)