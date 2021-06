Israele: annunciato accordo per formare un nuovo governo senza Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Benjamin Netanyahu potrebbe lasciare il potere dopo aver guidato il governo di Israele dal 2009 a oggi e dal 1996 al 1999. A pochi minuti dalla scadenza fissata a mezzanotte, infatti, gli oppositori del premier hanno annunciato di aver trovato l'accordo di coalizione per la formazione del nuovo governo di unità nazionale. Dopo frenetiche trattative, il leader partito di centro Yesh Atid, Yair Lapid, e il suo principale alleato nella coalizione, Naftali Bennett, hanno trovato un accordo per formare una nuova coalizione politica per escludere il Likud, il partito di Netanyahu, dal potere."Ho appena informato il presidente Reuven Rivlin di essere riuscito a formare il nuovo governo", ha scritto Lapid su Twitter. La Knesset deve ora programmare un voto di fiducia al nuovo governo. La prossima sessione plenaria non sarà fino a lunedì 7 giugno. (Res)