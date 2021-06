© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel messaggio in occasione della Festa della Repubblica, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare che “la Repubblica è umanità e difesa della pace e della vita. Sempre e ovunque. Come testimonia l’impegno della nostra Guardia costiera e della Marina militare per salvare la vita di persone spinte dalla disperazione alla deriva nel Mediterraneo”.(Rin)