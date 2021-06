Libia: Guerini, è nell'interesse dell'Italia rafforzare capacità forze armate di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È nell’interesse dell’Italia rafforzare le capacità delle forze armate e di sicurezza libiche perché sono un elemento a sostegno della stabilità del Paese. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a “Porta a porta”. “Bisogna guardare a ciò che è stato in base alle dinamiche in Libia negli scorsi mesi. È un paese uscito da un conflitto in cui c’è un governo di transizione che deve portare la Libia alle elezioni il prossimo dicembre. Ci sono stati elementi di difficoltà e di criticità con cui ci siamo dovuti confrontare”, ha detto Guerini. “Ci deve essere un rafforzamento delle istituzioni e anche delle forze armate. Se non lo facciamo noi la fanno altri e non sempre con la stessa capacità italiana: dobbiamo farlo con i nostri standard di comportamento, di rispetto dei diritti umani”, ha detto Guerini, secondo cui si tratta di “una questione di stabilità e di rispetto dei nostri interessi nazionali”. (Les)