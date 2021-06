© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 3 giugno, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III e V. Odg: Deliberazione 2021-13054/0 - Regolamento Comunale n. 366 "regolamento delle feste di via". Proroga del regime transitorio per le edizioni del secondo semestre 2021. Approvazione.REGIONEore 16.30, Aula, riunione del Comitato per la qualità della normazione, presidente Alberto Avetta.ore 18, Videoconferenza, Benedicta festival - Arte e manutenzione della memoria: presentazione del libro Il patrimonio culturale tra memoria, lockdown e futuro di Luca Dal Pozzolo e del progetto Archivio digitale della Benedicta, a cura dell'Associazione Memoria della Benedicta e con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione.ore 21, la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra interviene all'incontro Effetti della pandemia sui giovani. Parliamone con gli esperti, a cura del Comune di San Maurizio Canavese (To) e La rete delle donne.(Rpi)