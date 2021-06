2 giugno: al Quirinale la cerimonia per la festa della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 75esimo anniversario della Repubblica italiana, nel Cortile d’Onore del Quirinale si è svolta la cerimonia per la Festa nazionale della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha tenuto un discorso di fronte alle alte cariche dello Stato e a un nutrito gruppo di studenti delle scuole, che alla fine si sono intrattenuti con il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Hanno partecipato l’artista Frida Bollani Magoni e l'attore Cesare Bocci. Nel corso della cerimonia, trasmessa in diretta su Rai Uno, è stato proiettato un filmato realizzato da Rai Cultura. (Rin)