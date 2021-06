Pil: Gualtieri (Pd), soddisfazione per dati positivi Istat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione per dati positivi Istat sulla crescita del Pil: è molto positivo. Lo ha detto l'ex ministro dell'economia e candidato alle primarie del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (Pd), intervenendo a Zapping, su Rai Radio1. "Noi veniamo da un’esperienza molto dura, inedita e difficile, ma anche da una forte opportunità di rilancio e di ripresa. Siamo riusciti ad ottenere una grande innovazione da parte dell’europa con il Recovery plan, un grande piano di sviluppo che molti paragonano al piano Marshall - ha aggiunto Gualtieri -. Gli italiani hanno dimostrato una forte unità nell'affrontare la difficile sfida della pandemia. Fummo i primi in Occidente a varare le restrizioni e adesso ci sono anche i segnali di una ripresa che secondo me è importante - ha sottolineato l'ex ministro -. La sfida dei prossimi mesi è quella di una ripresa economica che crei occupazione e non solo un rimbalzo. L’Istat ha rivisto al rialzo i dati del Pil del primo trimestre di quest’anno: un dato molto positivo perché avvenuto in un periodo di restrizioni. E nonostante le chiusure, avere una crescita è una cosa molto positiva che lascia ben sperare per i prossimi mesi. Ed è anche una soddisfazione perché significa che le scelte che sono state fatte lo scorso anno e che il governo draghi sta portando avanti sostenendo con forza l’economia, le famiglie, i lavoratori e le imprese stanno consentendo all'economia di ripartire", ha concluso Gualtieri.(Rer)