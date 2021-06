2 giugno: Mattarella cita De Gregori, la storia siamo noi, nessuno si senta escluso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un bel brano di De Gregori dice “la storia siamo noi, nessuno si senta escluso”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica. Proviamo a leggere così questi settantacinque anni di vita repubblicana: da una prospettiva diversa che ci consente di cogliere i profili di soggetti che spesso sono rimasti, nell'ombra, sullo sfondo. E che invece hanno riempito la scena, colmato vuoti, dato senso e tradotto in atti concreti parole come dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà. Parole che altrimenti sarebbero rimaste astratte aspirazioni”. “L’Italia è stata ricostruita dalle macerie. La Costituzione ha indicato alla Repubblica la strada da percorrere. Questa è l’idea fondante della Repubblica, di una Costituzione viva, che si invera ogni giorno nei comportamenti, nelle scelte, nell’assunzione di responsabilità dei suoi cittadini, a tutti i livelli e in qualunque ruolo”, ha aggiunto. (Rin)