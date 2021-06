Roma 2021: Grassi (RsR), centrodestra punti su progetto civico qualificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centrodestra punti su progetto civico qualificato. Lo dichiara in una nota Raimondo Grassi, il presidente del movimento civico "Roma sceglie Roma". "Quello che manca al tavolo del centrodestra per la scelta del candidato sindaco è compiere ancora uno sforzo per superare gli interessi dei singoli partiti e dare il sostegno politico ad un progetto civico per la città fondato sulla competenza e sulla conoscenza della città dimostrata dai fatti e non dai sondaggi che lasciano il tempo che trovano - aggiunge Grassi -. Non basta essere un civico ed avere il patrocinio di questo o quel partito ma occorre dimostrare di essersi impegnato per la città e di conoscerne a fondo le problematiche avendole affrontate e avendo lavorato in questi anni ad un progetto di rilancio della Capitale. Per Roma oltre ad un romano che conosca intimamente la città ci vuole la capacità e l'esperienza di una squadra di uomini del fare con alle spalle un vero movimento civico sostenuto dalle forze buone della città: i comitati civici, le categorie produttive e tutte quelle risorse che servono per far ripartire una città devastata da anni di malaffare e incompetenza. Questa è la formula vincente e ci appelliamo alle forze politiche del centrodestra affinchè colgano quest'occasione unica di fare sintesi fra il mondo civico e quello politico attorno ad un progetto valido portato avanti da chi ha dimostrato in questi anni di conoscere e lavorare per il bene di Roma", conclude Grassi.(Com)