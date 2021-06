2 giugno: Mattarella, Paese ha potenzialità straordinarie, ha carte in regola per farcela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Paese “ha potenzialità straordinarie. L’ineguagliabile patrimonio di arte e cultura, che affonda le sue radici nel passato e che continua a esprimersi e a parlare al mondo grazie a interpreti e intelligenze ammirate ovunque”. Lo ha affermato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica. L’Italia, per il Capo dello Stato, “ha creatività. Competenze. Capacità che ci rendono in tanti settori un Paese all’avanguardia. Ne sono esempio tante nostre aziende che esprimono la qualità italiana, motore di sviluppo e di benessere in questi decenni. Ne sono esempio donne e uomini impegnati nella ricerca e nei settori dell’innovazione e delle tecnologie più avanzate”. “L’Italia, la nostra Patria, ha le carte in regola per farcela”, ha voluto rimarcare il Presidente. (Rin)