Roma 2021: Gualtieri, città merita di più, mio impegno per cogliere opportunità rilancio

- Roma merita di più e vorrei provare a mettere la mia esperienza, impegno e passione a servizio di questa città. Lo ha detto il candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo a Zapping su Radio 1. "Io girando molto l'Europa prima di diventare ministro ho guardato con crescente sofferenza il divario tra il declino di Roma e la crescita e lo sviluppo delle altre grandi Capitali europee. Roma merita di più: ha delle opportunità straordinarie. L'opportunità di rilancio per l'Italia non si realizzerà a pieno se Roma non riparte e, anzi, non ne diventa la guida - ha aggiunto Gualtieri -. Quindi, io vedo anche una continuità: dopo aver lavorato per avere il Recovery plan e per iniziare a definirlo, adesso nel dare una mano per metterlo a terra e fare in modo che Roma colga tutte le opportunità di questa nuova fase e diventi una città dove i servizi funzionano, ma dove soprattutto si ha un progetto, una visione, si guardi al futuro: una città dove si crea occupazione, si rafforzi la coesione sociale, più verde, innovativa che valorizza le sue straordinarie risorse culturali. Quindi c'è una opportunità grande ed io vorrei provare a mettere la mia esperienza, impegno e passione a servizio di questa città", ha concluso Gualtieri. (Rer)