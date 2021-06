Libia: scoperta officina di imbarcazioni per migranti a Zuara (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' sempre di oggi la notizia che due donne detenute nel centro per migranti di Zawiya Street, a Tripoli, la capitale della Libia, hanno tentato il suicidio dopo aver subito violenze sessuali da parte delle guardie. Lo denuncia l'Organizzazione libica per il monitoraggio dei crimini in un post sulla sua pagina Facebook. Secondo fonti della Ong all'interno del centro di detenzione, una delle guardie nei turni serali avrebbe obbligato le ragazze a offrire prestazioni sessuali in cambio dell’accesso ai servizi igienici o di cibo. Due richiedenti asilo hanno tentato il suicidio, dopo essere ritornate nel centro di detenzione a seguito di un trasferimento temporaneo, ottenuto tramite organizzazioni internazionali, in una clinica. L’Ong ritiene il ministero dell'Interno di Tripoli "pienamente responsabile" della sorte delle ragazze, invitando le autorità giudiziarie e legislative libiche ad accelerare la prevenzione di episodi di questo tipo. Da parte sua, l'organizzazione Libyan Crime Watch ha invitato il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ad accelerare la sua visita nelle prigioni e centri di detenzione e a raccomandare il rapido rilascio incondizionato di tutte le donne e i bambini. (Lit)