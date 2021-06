Cile: in arrivo prestito da 50 milioni di dollari dalla Banca interamericana di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana di sviluppo (Idb) ha approvato un prestito da 50 milioni di dollari a favore del Cile per aiutare il Paese andino ad accelerare il processo di decarbonizzazione e per sostenere la strategia nazionale di produzione di idrogeno verde entro il 2030. Lo ha reso noto lo stesso istituto in un comunicato. Il governo cileno ha fissato di recente l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 eliminando gradualmente le sue centrali a carbone, che nel 2019 hanno generato il 36,7 per cento dell’energia prodotta a livello nazionale e sono state responsabili del 25 per cento delle emissioni di gas serra. Il programma nazionale mira a migliorare il quadro normativo del settore energetico incoraggiando la partecipazione dei cittadini all’uso di energia pulita e promuovendo l’impiego delle donne nel comparto. Il piano prevede anche la promozione della mobilità elettrica, con l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico urbano in Cile completamente elettrico entro il 2040.(Abu)