Ucraina-Usa: Zelensky riceve delegazione Congresso, proseguire con politica sanzioni (2)

- Durante l'incontro, Zelensky ha sottolineato l'importanza di continuare la politica delle sanzioni contro la Federazione Russa. "Le attuali sanzioni dell'Ue e degli Stati Uniti non funzionano oggi: la Russia è abituata a convivere con queste misure, annettendo altri territori e minacciando l'Europa. L'intero mondo civile non può permetterlo. Pertanto, credo che sia necessario non solo stampa, ma per costruire un nuovo formato per la politica delle sanzioni", ha detto Zelensky. (Rum)