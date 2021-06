2 giugno: Mattarella, ancora troppo ingiustizie. E ricorda Luana D’Orzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La fotografia dell’Italia di oggi propone l’immagine di un Paese profondamente diverso, cambiato, progredito. Abbiamo vissuto, probabilmente senza esserne sempre pienamente consapevoli, una straordinaria rivoluzione sociale. Certo, la nostra Repubblica è imperfetta, come ogni costruzione che rifletta i limiti e le contraddizioni della vita. Ancora troppe ingiustizie. Ancora diseguaglianze. Ancora condizioni non sopportabili per la coscienza collettiva, come l’evasione fiscale o le morti sul lavoro”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica. “Il ricordo del sorriso di Luana D’Orazio impegni tutti al dovere di affrontare il tema della sicurezza dei lavoratori con determinazione e con rigore”, aha aggiunto. (Rin)