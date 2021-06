2 giugno: Mattarella, durante pandemia riscoperto senso civico e valore scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella lotta alla pandemia, tra lutti e sofferenze, che mai dimenticheremo, abbiamo riscoperto il senso civico di chi si è trovato a operare nella frontiera più esposta, quella degli ospedali e delle strutture sanitarie, abbiamo apprezzato il sacrificio di chi ha lavorato nei servizi, per la pubblica sicurezza, nelle catene alimentari”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica. "Un valore – che vorrei ancora una volta sottolineare - sarà più di tutti decisivo: la connessione della Repubblica con i suoi cittadini”, ha aggiunto il Presidente ricordando che “ci è apparso ancora una volta, in tutta la sua evidenza, il valore della scienza e la conseguente necessità di promuoverla e sostenerla. Ognuno di noi ha ricevuto la solidarietà di altri italiani”. (Rin)