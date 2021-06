Roma 2021: Gualtieri, primarie appuntamento importante, grande alleanza per rilanciare città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le primarie di coalizione del centrosinistra del 20 giugno è "un bell'appuntamento, importante. I cittadini, che invito a partecipare, potranno votare e scegliere il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra". Lo ha detto il candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a Zapping su Rai Radio 1. "I 6 candidati sono tutti molto bravi. La sfida di rilanciare Roma come grande Capitale europea e di uscire dal declino non è impossibile, ma questa sfida la si vince se si costruisce anche un grande fronte, largo - ha aggiunto Gualtieri -. Una grande alleanza, non solo politica ma anche sociale e civica. Le primarie sono un modo per dire: 'io voglio partecipare, voglio esserci', perché io non credo ai cambiamenti che si realizzano solo dall'alto. Bisogna coinvolgere le forze vive di questa città che sono straordinarie", ha concluso. (Rer)