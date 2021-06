2 giugno: ambasciata a Doha celebra 75ma Festa della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presenze contingentate e una diretta streaming per consentire alle autorità locali e ai connazionali residenti di celebrare la 75ma Festa della Repubblica: così l'ambasciata d'Italia a Doha ha festeggiato in Qatar il 2 giugno. L'ambasciatore d'Italia Alessandro Prunas ha aperto l'evento alla presenza del ministro di Stato agli Affari Esteri Soltan bin Saad Al-Muraikhi, al direttore del protocollo del ministro degli Affari Esteri ambasciatore Ibrahìm Fakhroo, al vicedirettore del dipartimento affari europei Ali Al Khater e al decano del corpo diplomatico. Un'occasione per salutare la comunità italiana e per ricordare l'amicizia tra Italia e Qatar, costantemente rinsaldata da una collaborazione a tutto tondo. L'ambasciatore, riferisce una nota, ha ripercorso i successi dello scorso anno che, nonostante le difficoltà poste dalla pandemia, hanno confermato lo stretto legame tra Italia e Qatar. Dalla visita del ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, che a dicembre ha firmato il Memorandum sul Dialogo Strategico, a quelle del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e della vice ministra degli Esteri, Marina Sereni. La collaborazione tra Italia e Qatar finora molto stretta è destinata a crescere ancora, ha detto Prunas, anche "grazie alle apprezzabili e storiche riforme introdotte dall'Emirato. La condizione dei lavoratori migranti è un tema sul quale l'Italia e l'Europa continueranno a sostenere il percorso di riforme avviato dal Qatar. E anche le elezioni per la Shura di ottobre vanno nella direzione di una maggiore partecipazione". (segue) (Com)