Libia: scoperta officina di imbarcazioni per migranti a Zuara

- Le autorità della Libia hanno annunciato la scoperta di un'officina per la fabbricazione di barche in legno adibite al trasporto illegale di migranti verso le coste europee nella città di Zuara, nell'estremo nord-ovest della Libia. La Direzione per la sicurezza della municipalità libica ha dichiarato in un post su Facebook che il laboratorio si trovava nella parte occidentale della città, affacciato sulla riva del mare. Ieri, martedì primo giugno, gli agenti della sicurezza libica hanno fatto irruzione nell’officina, trovando tre individui di nazionalità egiziana che hanno ammesso di fabbricare le barche specificatamente costruite per la traversata dei migranti. Gli egiziani hanno affermato di essere stati finora in grado di fabbricare due barche e hanno ammesso che l’officina era di proprietà di un libico residente in una città vicina. Zuara è uno dei principali snodi per i trafficanti di esseri umani e il contrabbando di carburante, nonché uno dei più importanti punti di partenza per i migranti che dalla Libia cercano di arrivare in Europa via mare. (segue) (Lit)