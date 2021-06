Libia: scoperta officina di imbarcazioni per migranti a Zuara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In altre due precedenti operazioni nel Mar Mediterraneo, le autorità della Libia hanno intercettato e riportato a terra nei giorni scorsi 265 migranti in due distinte operazioni nel Mar Mediterraneo. In particolare, la motovedetta Zawiya ha soccorso 101 persone, mentre la motovedetta Ras Jedir ha intercettato 164 migranti di diverse nazionalità africane, tutti diretti verso l'Europa a bordo di gommoni. La Libia non è considerata un porto di sicuro dove sbarcare i migranti dalle organizzazioni internazionali, anche perché le autorità di Tripoli non hanno mai firmato la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, conosciuta anche come la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati. (segue) (Lit)