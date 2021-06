2 giugno: Mattarella, anche oggi è tempo di costruire il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel messaggio in occasione della Festa della Repubblica, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare nel suo intervento come siano “passati settantacinque anni da quando, con il voto nel referendum del 2 giugno 1946, gli italiani, scegliendo la Repubblica, cominciarono a costruire una nuova storia”. Anche oggi, ha sottolineato il Presidente “siamo a un tornante del nostro cammino dopo le due grandi crisi globali, quella economico finanziaria e quella provocata dalla pandemia. Come lo fu allora, questo è tempo di costruire il futuro”. (Rin)