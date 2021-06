Regno Unito: Johnson fiducioso su definitivo allentamento misure anti Covid il 21 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del governo britannico non mostrano “nulla” che possa bloccare la tabella di marcia sull’allentamento delle chiusure imposte per il Covid-19 che dovrebbe concludersi il 21 giugno, anche se è necessario attendere "un po' più a lungo" per una decisione definitiva. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, citato da “Sky News”, che oggi a Downing Street è apparso positivo sulle prospettive che la sua tabella di marcia rimanga sulla buona strada in vista del 21 giugno. Tuttavia, Johnson ha sottolineato la necessità di essere "cauti" a causa di alcuni dati "ambigui". "Sapevamo sempre che sarebbe stato successo. Non bisogna dimenticare che abbiamo sempre detto che le fasi di sblocco che abbiamo intrapreso avrebbero portato ad un aumento dei contagi. Quello che dobbiamo capire è fino a che punto il programma di vaccinazione ha protetto abbastanza noi - in particolare gli anziani e i vulnerabili - da una nuova ondata”, ha detto il premier. (Rel)