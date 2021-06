Bielorussia: tre attiviste polacche precedentemente arrestate rientrate a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre attiviste della minoranza polacca in Bielorussia hanno raggiunto la Polonia il 25 maggio. Lo rende noto oggi il viceministro degli Esteri polacco, Marcin Przydacz, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Si tratta di Irena Biernacka, Maria Tiszkowska e Anna Paniszewa, che erano state arrestate dalle autorità del regime di Minsk. Esse sono state "prese in cura, anche medica" in Polonia e "secondo l'opinione dei dottori la loro salute non è in pericolo", ha precisato il viceministro. La loro presenza in territorio polacco è l'esito "delle attività dei servizi diplomatici e consolari polacchi". "Siamo contenti che le tre donne siano al sicuro, stiano bene e abbiano la possibilità di contattare i loro affetti. Per l'ennesima volta abbiamo dimostrato che i polacchi all'estero possono contare sul sostegno dello Stato polacco", ha dichiarato Przydacz. Il dicastero degli Esteri di Varsavia "continuerà a cercare l'archiviazione delle accuse alla presidente dell'Associazione dei polacchi in Bielorussia, Andzelika Borys, e il suo rilascio", giacché le imputazioni a lei ascritte dal regime di Minsk sono "palesemente politiche". (Vap)