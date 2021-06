Russia-Italia: Emiliano, sanzioni danneggiano economia pugliese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni dell'Ue contro la Russia hanno un impatto più negativo sull'economia della regione Puglia rispetto a quanto accade per Mosca. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Sputnik” il governatore regionale Michele Emiliano a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "Lotto contro le sanzioni. Credo che sia un grosso errore e sono sicuro che abbiano fatto più danni alla Puglia che alla Russia, e la mia speranza è che a breve vengano revocate", ha detto Emiliano. Il presidente della regione ha spiegato che le esportazioni della regione, in particolare nel settore agricolo, si sono dimezzate dall'introduzione delle sanzioni Allo stesso tempo, Emiliano ha osservato che l'Italia non può fare nulla per cambiare la situazione nonostante abbia subito un danno economico. "Certo, non siamo nella condizione di cambiare nulla e dobbiamo obbedire a logiche che ci sono estranee", ha aggiunto Emiliano. (Rum)