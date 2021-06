Puglia: somministrate fino a oggi 2,4 mln di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 2.411.316 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 91,1 per cento di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.646.505". Lo ha riferito la Regione: "Le operazioni di vaccinazione proseguono regolarmente in tutta la Puglia anche oggi 2 giugno, Festa della Repubblica, con l'impegno del personale sanitario e della Protezione civile. Da domani alle 14 i nati dal 1982 al 1986 possono prenotare la vaccinazione sul portale lapugliativaccina.regione.puglia.it, nelle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup e al numero verde 800713931. Parte infatti, a scaglioni, la campagna vaccinale per le persone da 39 a 16 anni. Sono in corso le vaccinazioni per gli studenti delle scuole superiori che devono affrontare la Maturità". (Ren)