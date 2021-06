Polonia: Commissione Ue, sì ad aumento 310,5 milioni di euro ad aiuti Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato la modifica del programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale e di sviluppo "Crescita intelligente" in Polonia nell'ambito di React-Eu per aumentare di 310,5 milioni di euro i finanziamenti disponibili per aiutare ad affrontare gli effetti della pandemia di coronavirus e preparare la ripresa. In particolare, 273,6 milioni di euro rinvigoriranno il "Fondo prestiti", che fornirà prestiti vantaggiosi per le piccole e medie imprese. I prestiti possono essere utilizzati per coprire le attuali esigenze di finanziamento, come il pagamento degli stipendi dei dipendenti, il rimborso delle passività a breve termine, nonché le spese di investimento facoltative. Inoltre, 25 milioni di euro saranno dedicati a voucher per nuove soluzioni nel campo della digitalizzazione nelle imprese con l'obiettivo di contribuire ad accelerare la trasformazione digitale dell'economia. Infine, 11,9 milioni di euro saranno dedicati a un nuovo asse prioritario di assistenza tecnica React-Eu per garantire la più ampia gamma possibile di assistenza agli imprenditori. (Beb)