2 giugno: ambasciatore Formosa, lavoreremo per rafforzare relazioni Italia-Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità italiana in Portogallo ha sperimentato una crescita eccezionale, passando in cinque anni da meno di 5 mila ai circa 20 mila iscritti all’Aire. Lo ha detto l’ambasciatore italiano a Lisbona, Carlo Formosa, nel suo messaggio in occasione della Festa della Repubblica. “L’impegno che mi sento di assumere è che questa ambasciata assieme alla rete dei consoli onorari nel Paese riporrà il massimo dell’impegno per incrementare ove possibile la nostra capacità di servizio, e così quindi anche il nostro contributo unitario alla capacità di resilienza e reazione che ha storicamente caratterizzato gli italiani all’estero, affinché tutti assieme si possa accrescere quella forza positiva, di energia e vitalità capace di rafforzare ancora di più le eccellenti relazioni tra l’Italia e il Portogallo”, ha detto Formosa. (Spm)