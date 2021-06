Covid: Emiliano, inserire Sputnik V fa vaccini accettati in Certificato verde digitale Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe consentire alle persone vaccinate con lo Sputnik V russo di richiedere il Certificato verde digitale dell'Ue per il Covid-19 che consenta di viaggiare in tutta Europa. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Sputnik” il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "Spero davvero che i turisti russi che hanno ricevuto la doppia dose del vaccino russo possano essere aggiunti all'elenco dei Paesi. Speriamo davvero che ciò accada perché per noi è auspicabile e il turismo dalla Russia ha fatto molto bene negli ultimi anni", ha detto Emiliano, aggiungendo che le regole di viaggio dell'Ue sono particolarmente complicate quando si tratta di turisti russi. Il governatore ha poi espresso la disponibilità della regione meridionale a produrre il vaccino russo nei siti locali, osservando che sebbene le relazioni diplomatiche tra Mosca e Roma siano attualmente tese, si tratta di una questione puramente economica. "Penso che sia una questione economico-commerciale perché le nostre relazioni diplomatiche non sono al massimo in questo momento. C'è tensione nei rapporti bilaterali. Sarei comunque soddisfatto se potessimo produrre il vaccino Sputnik in Puglia", ha detto Emiliano. (Rum)