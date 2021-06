Ghana: Commissione Ue, cartellino giallo su pesca illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha emesso un avvertimento (il cosiddetto cartellino giallo) alla Repubblica del Ghana che rischia di essere identificato come un Paese non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (Inn). Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che la decisione si basa su varie carenze nella capacità del Ghana di ottemperare ai suoi doveri ai sensi del diritto internazionale come Stato di bandiera, porto, Stato costiero o di mercato. Il Ghana è incoraggiato a intraprendere le azioni necessarie per rispettare i suoi obblighi internazionali nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il cartellino giallo è un avvertimento e offre al Ghana l'opportunità di reagire e adottare misure per rettificare la situazione in un tempo ragionevole. La Commissione ha sottolineato che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata sta mettendo a repentaglio le basi stesse della politica comune della pesca (Pcp) e gli sforzi internazionali dell'Ue per promuovere una migliore governance degli oceani. La Commissione si è impegnata a un approccio di tolleranza zero alla pesca Inn nell'ambito del Green Deal europeo. (Beb)