Roma: assessore cultura, solidarietà ad Agis e Anec Lazio per atti vandalici al Cinevillage

- L'assessora alla crescita culturale di Roma Lorenza Fruci esprime solidarietà e vicinanza ad Agis e Anec Lazio "per il grave danno subito allo schermo dell’arena Cinevillage in allestimento. Un gesto da condannare con fermezza soprattutto in questa fase di riaperture, lo spazio in allestimento a Parco Talenti rappresenta il coraggio e la forza di un settore tra i più colpiti dalla pandemia - dichiara in una nota l'assessore -. Da un lato ci sono i lavoratori fermi da mesi, dall'altro i cittadini che desiderano tornare a condividere spazi all'aperto all'insegna della cultura e dell’intrattenimento. Ringrazio Anec che, con impegno e determinazione, ha confermato comunque la data di inizio del Cinevillage: andiamo avanti e oltre questi atti vandalici", conclude la nota.(Rer)