Libia-Spagna: Sanchez domani a Tripoli per riapertura ambasciata

- Il presidente del governo della Spagna, Pedro Sanchez, si recherà domani in visita a Tripoli per la riapertura dell'ambasciata del suo Paese, un passo teso ad aumentare la presenza diplomatica spagnola in Libia e delle imprese iberiche nella ricostruzione post-conflitto. Sanchez sarà accompagnato dalla ministra degli Affari esteri, Arancha Gonzalez Laya, insieme a un folto gruppo di imprenditori con almeno otto aziende presenti: Repsol, Indra, Navantia, Aertec, Triarena, Idom, Imo Institute e Hm Hospitales. Alla vigilia della visita, il capo del governo spagnolo ha scritto un articolo sul quotidiano “La Vanguardia”, in cui ha anticipato la notizia della riapertura dell'ambasciata spagnola a Tripoli, che opera dal 2014 in Tunisia a causa della situazione in Libia, spiegando che questa decisione rappresenta un chiaro segnale di fiducia e di sostegno alla stabilizzazione della Libia, in un momento fondamentarle per il futuro del Paese, alle prese con un delicato processo di riunificazione in vista delle elezioni del 24 dicembre. (segue) (Lit)