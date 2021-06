Libia-Spagna: Sanchez domani a Tripoli per riapertura ambasciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanchez ha rivelato che personale militare spagnolo farà parte del meccanismo di verifica del cessate il fuoco approvato ad aprile dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, aggiungendo che Madrid continuerà a collaborare negli sforzi per la bonifica delle zone disseminate di mine. Sanchez ha sottolineato l’importanza che in Libia si tengano elezioni libere ed eque (che si terranno a dicembre), senza interferenze straniere. Il presidente del governo ha detto che la Spagna ha molto da dare alla Libia, sia la sua esperienza nella transizione alla democrazia, sia per la capacità delle imprese in settori chiave per la trasformazione e la diversificazione economica del Paese. Sanchez ha ricordato che Repsol è la principale azienda spagnola operante in Libia, una delle più importanti nell'estrazione della sua produzione di petrolio, sottolineando che ci sono anche altri settori per la potenziale presenza di aziende spagnole come infrastrutture, costruzioni, sanità o energie da fonti rinnovabili. Allo stesso modo, il leader socialista iberico ha fatto affinché l'Ue faccia di più per la Libia, collaborando nel campo della sicurezza (evidenziando a tal proposito la necessità di stabilità nel Sahel), migrazioni, progresso economico e sociale e l'agenda della sostenibilità. (segue) (Lit)