Libia-Spagna: Sanchez domani a Tripoli per riapertura ambasciata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un colloquio a Tripoli con il primo ministro del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, Sanchez e l’omologo libico parteciperanno a un incontro con gli imprenditori per discutere della cooperazione e del ruolo che possono svolgere nella ricostruzione e nello sviluppo della Libia. A seguire, saranno firmati diversi protocolli d'intesa tra i due Paesi e ci sarà una dichiarazione alla stampa dei due capi di governo. Quindi, Sanchez presiederà la cerimonia di riapertura dell'ambasciata a Tripoli, per poi incontrare il presidente del Consiglio di Presidenza, Mohamed Menfi. Sanchez sarà il terzo presidente del governo spagnolo a visitare la Libia dopo José María Aznar nel 2003 e José Luis Rodríguez Zapatero due volte nel 2010, anche se il secondo in occasione di un vertice Ue-Africa. Sia Aznar che Zapatero hanno avuto incontri con l'allora presidente libico, Muammar Gheddafi: Sanchez sarà il primo capo del governo spagnolo a visitare il paese nella fase post-rivoluzione. (Lit)