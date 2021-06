Russia: dissidente Pivovarov resterà in carcere per due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex direttore di “Open Russia”, Andrej Pivovarov, resterà in carcere per due mesi. È quanto stabilito dal tribunale della città di Krasnodar, secondo cui il 39enne è indagato per coinvolgimento in "un’organizzazione indesiderata" in Russia. Pivovarov rischia fino a sei anni di carcere. L’esponente politico sino a poco tempo fa guidava l'organizzazione " Open Russia", notoriamente critica nei confronti del Cremlino. (Rum)