Casa: De Priamo (Fd'I Roma), da assessore Vivarelli non accettiamo lezioni, vergogna

- "Fratelli d'Italia non accetta lezioni dall'assessore al Patrimonio di Roma Capitale Vivarelli: l'esponente della Giunta Raggi ci rivolge accuse senza senso per tentare di sminuire il caso scandaloso della signora Lea Carlini, che a 95 anni ha ricevuto dal Comune una diffida a lasciare la casa popolare nella quale abita da oltre 50 anni e per la quale ha sempre pagato l'affitto". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "La visita di Giorgia Meloni e la presenza di Fd'I al fianco della signora sono state doverosi per accendere i riflettori su questo scandalo e per chiedere una cosa semplice: la revoca immediata e formale e della diffida, perché le rassicurazioni verbali e informali non contano nulla - aggiunge De Priamo -. Non risulta a nessuno che l'assessore Vivarelli abbia incontrato la signora Lea nella sua abitazione e l'unico contatto che è avvenuto è stato solo con alcuni funzionari e collaboratori. Abbiamo profondo rispetto dei problemi dei cittadini e della loro sensibilità e se c'è qualcuno a cui piace la demagogia quella è l'amministrazione M5s, che agli slogan non ha fatto seguire nessuna efficace politica abitativa e ha di fatto lasciato carta bianca agli occupanti abusivi di professione che gestiscono indisturbati decine e decine di immobili, spesso nell'illegalità e a spese dei contribuenti. La Vivarelli chieda scusa alla signora Lea e dimostri concretamente il rispetto di cui si riempie la bocca, facendole arrivare oggi stesso la revoca formale della lettera di diffida al rilascio della casa popolare", conclude De Priamo.(Com)