Egitto: riserve estere nette salite a oltre 40 miliardi di dollari ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve nette in valuta estera dell'Egitto hanno continuato a crescere per il decimo mese consecutivo, raggiungendo quota 40,3 miliardi di dollari ad aprile. Lo ha detto la ministra egiziana della Pianificazione e dello Sviluppo economico, Hala el Said, in una riunione del gabinetto di Governo. La ministra ha indicato che il deficit totale della bilancia commerciale è diminuito dell'1 per cento, raggiungendo 9,6 miliardi di dollari nel periodo da gennaio a marzo 2021, rispetto ai 9,7 miliardi di dollari nel corrispondente periodo del 2020. Le rimesse dei lavoratori all'estero sono salite a 15,5 miliardi di dollari da inizio anno, con un incremento di circa il 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli investimenti diretti esteri sono stati pari a circa 3,4 miliardi di dollari da inizio anno, rispetto ai 2,5 miliardi di dollari del corrispettivo periodo dell'anno scorso. Infine, il tasso di inflazione è diminuito ancora nell'aprile 2021, raggiungendo quota 4,4 per cento su base annua e 1,2 per cento su base mensile. (Cae)