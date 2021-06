Imprese: Bluebell Capital chiede ad authority di esaminare cessione di quote Umg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo Bluebell capital, azionista di minoranza di Vivendi, ha chiesto all'Autorità dei mercati finanziari francesi di esaminare le informazioni comunicate dal gruppo in occasione della scissione del 60 per cento del capitale della controllata Universal Music Group (Umg). Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", che si è procurata la lettera inviata dal fondo all'authority transalpina. Secondo Bluebell Capital, Vivendi ha comunicato in ritardo le modalità con cui è stata distribuita la quota, per questo adesso l'autorità dovrebbe prendere le giuste misure appropriate affinché gli azionisti di Vivendi possano ricevere le giuste informazioni. In Italia Vivendi detiene circa il 24 per cento di Tim e poco meno del 30 per cento in Mediaset. (Frp)