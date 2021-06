Israele: aumentato rischio miocardite da vaccino Covid BioNTech-Pfizer per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per il controllo delle malattie di Israele ha innalzato da 5 a 25 il livello di rischio di miocardite associato alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 di BioNTech-Pfizer. Secondo una ricerca commissionata all'ente e a diverse università dal ministero della Salute israeliano, il pericolo è maggiore per gli uomini più giovani finora vaccinati con il preparato, ossia per la fascia d'età compresa tra i 16 e i 19 anni. In Israele, sono stati individuati 110 casi di miocardite su circa cinque milioni di vaccinati dopo la somministrazione della seconda dose. Con un caso ogni 50 mila vaccinazioni, l'infiammazione del muscolo cardiaco tra i vaccinati non si verifica più frequentemente del solito che nel resto della popolazione. Tuttavia, la distribuzione per età mostra un aumento del rischio per i giovani. Nel 90 per cento dei casi, è infatti questo gruppo a essere colpito. In particolare, nello Stato ebraico, fino a due giovani su seimila di età compresa tra 16 e 24 anni contraggono una miocardite dopo la seconda dose del vaccino di BioNTech-Pfizer. La relazione è particolarmente forte per i 16-19enni e si indebolisce con l'aumentare dell'età. Per la maggior parte, si tratta di forme lievi di miocardite, con la guarigione in poche settimane. A ogni modo, la patologia può avere conseguenze durature per il cuore e scatenare disturbi del ritmo cardiaco potenzialmente letali. (Geb)