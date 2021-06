Mediterraneo: Moles, con Migliore presidente Assemblea parlamentare Italia torna protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam) ha indicato nel deputato Gennaro Migliore, già sottosegretario alla giustizia nella scorsa legislatura, il suo prossimo presidente. Lo rende noto il presidente della delegazione del parlamento italiano presso l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, il senatore Giuseppe Moles. "Il successo del collega Migliore - ha sottolineato Moles - è innanzitutto il riconoscimento delle competenze di un parlamentare italiano con molti anni di esperienza; il fatto che l'Italia assuma la presidenza di un organismo che riunisce parlamentari dei paesi del Mediterraneo, area cruciale per noi, è il frutto di un eccellente lavoro corale svolto da tutti i componenti della nostra delegazione: il presidente Pier Ferdinando Casini, Giulio Centemero, Yana Chiara Ehm; tra l'altro la collega Ehm proprio in questa occasione ha promosso un emendamento agli Statuti Pam, approvato con il 95 per cento, che prevede la presenza di almeno una parlamentare di genere femminile in tutte delegazioni nazionali Pam", ha detto Moles. (segue) (Res)