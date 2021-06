Israele: Mattarella, auspico ogni sforzo per ripresa processo pace in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Formulo l'auspicio che possa essere profuso ogni sforzo per la ripresa del processo di pace in Medio Oriente per giungere ad una soluzione a due Stati giusta e negoziata direttamente tra le parti, in linea con il diritto internazionale e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, unica via per garantire stabilità e sicurezza durature al popolo israeliano ed ai suoi vicini”. Questo uno dei passaggi del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente eletto dello Stato di Israele, Isaac Herzog. “Con questo spirito, formulo i migliori auguri di benessere per la sua persona e per l’amico popolo d’Israele”, aggiunge il Capo dello Stato . (Rin)