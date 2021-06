Colombia-Venezuela: Bogotà cambia idea e decreta la riapertura del confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 31 maggio diverse organizzazioni della società civile di Colombia e Venezuela avevano pubblicano un comunicato congiunto nel quale chiedevano al governo di Bogotà di non rinviare la riapertura dei confini, la cui chiusura – spiegavano – “costringe molti a ricorrere a sentieri impervi nei quali sono attivi gruppi criminali che estorcono denaro, rapiscono, uccidono e commettono atti di violenza sessuale”. La frontiera tra Colombia e Venezuela è chiusa dal 16 marzo del 2020, ovvero dal decimo giorno dopo l’individuazione del primo caso di Covid-19 a Bogotà. In Colombia sono stati registrati finora 3,4 milioni di contagi e 89 mila decessi. In Venezuela, invece, i contagi sono stati 236 mila e i morti 2.600. (Vec)